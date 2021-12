Spektakel gegarandeerd: rivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton morgen samen bij perspraatje

Ruim 2,7 miljoen kijkers voor spektakel­ra­ce Formule 1

Een groot deel van televisiekijkend Nederland heeft gisteravond gekeken naar de een-na-laatste Formule 1-race van het seizoen. De chaotische Grote Prijs van Saudi-Arabië, waarin Max Verstappen tweede werd achter zijn grote rivaal Lewis Hamilton, trok via Ziggo Sport ruim 2,7 miljoen kijkers, onder wie ruim een miljoen via Ziggo Sport Select. De race was daarmee ruimschoots het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

6 december