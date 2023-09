Speel mee met ons Formule 1-spel: Neem jij Max Verstappen op in je team?

Met samenvatting Max Verstappen begint uitstekend op Monza en snelt op harde banden naar rapste tijd in VT1

Max Verstappen is het weekend op Monza uitstekend begonnen. De Red Bull Racing-coureur reed in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië de snelste tijd en daarmee is een eerste basis voor een tiende zege op rij in de Formule 1 gelegd.