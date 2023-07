Spa-Francorchamps maakt zich op voor nat weekend: vooral vrijdag en zaterdag veel regen verwacht

Met video's Max Verstappen mist vertrouwen, Lewis Hamilton is stem kwijt na histori­sche pole: ‘Zien of ik vanavond kan slapen’

In de Formule 1-historie lukte het nog nooit een coureur om bij één specifieke grand prix negen keer pole position te veroveren. Lewis Hamilton bracht daar in Hongarije verandering in, toen hij de normaal zo onaantastbare Max Verstappen verraste in een zinderende kwalificatiestrijd. ,,Ik ging gewoon vol gas en hoopte maar op de baan te blijven.”