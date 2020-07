Slaat Verstappen vandaag terug op de Red Bull Ring?

Live bij Ziggo

Volg de Grand Prix van Stiermarken vanmiddag live op Ziggo Sport. Door Arjan Schouten



Het is dé centrale vraag die boven de GP van Stiermarken hangt, als vanmiddag om 15.10 uur wederom de lichten doven boven de Red Bull Ring. Slaat Max Verstappen meteen terug, na zijn vroege uitvalbeurt in de seizoensopener van een week geleden?



Een historische Grand Prix is het voor aanvang al, deze race. Nooit eerder werden twee kampioenschapsrondes in één seizoen op hetzelfde circuit afgewerkt, en al helemaal niet binnen een week als back-to-back. Vorige week zag de wereld een knotsgekke race met negen uitvallers en meerdere safety-cars. Nu draaide de kwalificatie al uit op een waar spektakel in kleddernatte condities.

Maar net als zeven dagen terug staan er gewoon weer een Mercedes en een Red Bull op de eerste startrij in Spielberg. Toen Valtteri Bottas en Verstappen, nu heeft de Limburger schuin voor zich alleen Lewis Hamilton, die voor de 89ste keer van pole position vertrekt. Het is de voorafgaand aan dit seizoen gedroomde eerste startrij, met daarop de twee grote titelfavorieten.

Vorige week zat het Red Bull Racing niet mee, met twee uitvalbeurten vanwege elektronische problemen. Maar het tempo was zeker aanwezig om met een prima strategie mee te doen voor de zege. Alexander Albon stond kort voor het einde zelfs nog op de beste banden en leek de beste papieren te hebben voor de winst, tot hij in aanraking kwam met Hamilton en daarna ook nog uitviel. ,,Hopelijk kunnen we onze gridposities nu wel omzetten in mooie resultaten’’, sprak teambaas Christian Horner, die Albon vandaag van P6 ziet vertrekken, al hoopvol.

De zon keert terug, vanmiddag in Spielberg bei Knittelfeld, waar het bij een graad of twintig droog lijkt te blijven. Verstappen moét er natuurlijk meteen terrein goedmaken in het kampioenschap, waar hij logischerwijs nog op nul punten staat na zijn uitvalbeurt van zeven dag terug. En de Limburger heeft er alle vertrouwen in dat zijn RB16 daar na wat aanpassingen nu ook klaar voor is. ,,Ik denk dat de auto nu beter is dan vorige week, dus ik kijk wel uit naar de race. Starten van de eerste startrij geeft ons een goede kans om flink wat punten te scoren en hopelijk kunnen we het Mercedes heel lastig maken. Ik denk dat we een goede kans maken om voor de zege te gaan’’, aldus Verstappen, die vanmiddag aan zijn 104de Grand Prix start.

Mercedes had vorige week problemen met de versnellingsbak op de Red Bull Ring, voortkomend uit trillingen. Beide coureurs werd vervolgens verzocht van de kerbstones te blijven. Een week terug was daar de ruimte voor. ,,Maar met Max achter ons komen er ongetwijfeld nu momenten dat dit niet te vermijden is”, besefte Mercedes-teambaas Toto Wolff al. ,,Het is vooral cruciaal dat we die belasting niet voortdurend opzoeken.”