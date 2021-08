Sergio Pérez verlengt contract bij Red Bull en blijft teamgenoot van Max Verstappen

Herstart Formule 1 Spectacu­lai­re beelden van Max Verstappen op de jetski

23 augustus De vakantie is voorbij voor Max Verstappen en zijn collega-coureurs van de Formule 1. Komend weekend barst het racegeweld weer los. Eerst op het Circuit van Spa-Francorchamps, een weekend later in Zandvoort. In de tussentijd heeft Verstappen alle adrenaline van de eerste seizoenshelft even kunnen laten zakken. Of toch niet?