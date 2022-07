Sergio Pérez valt uit in GP van Oostenrijk na botsing met George Russell

Pérez was als vijfde begonnen aan de race maar viel na het incident terug naar de twintigste en laatste plek. Zijn achterstand op Verstappen in de WK-stand was voor de race 38 punten. De Nederlander had rond het moment van uitvallen van zijn teamgenoot de leiding in de race, maar raakte die even later kwijt.



Volg hier het liveblog.