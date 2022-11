Sensatie in São Paulo: Kevin Magnussen pakt pole position en start sprintrace voor Max Verstappen

Door Arjan Schouten



Hij kon het zelf amper geloven. ,,You're kidding me, you're kidding me, you're kidding me”, stamelde Kevin Magnussen over de boordradio, na ongetwijfeld de meest bizarre ronde uit zijn carrière. Hij noteerde vroeg in Q3 op intermediates een bijzonder sterke ronde, nog voor Max Verstappen. Toen George Russell met een pirouette in het Braziliaanse grind eindigde, tekende hij voor een fantastisch verdict voor Haas.

Een rode vlag en meer regen in aantocht. Wat een geluk voor het Amerikaanse Haas, dat tot vandaag nooit verder was gekomen dan een vijfde plaats op de grid. De Deen zelf tekende ooit voor een vierde plaats, maar wat hem in Brazilië overkwam had hij in zijn stoutste dromen niet verwacht. Pole in de sprintrace in São Paulo, met Verstappen naast hem op de eerste rij. Groots werd het feestje gevierd bij Haas, waar Magnussen met gebalde vuisten op zijn bolide stond te feesten.

Sergio Pérez en Lewis Hamilton probeerden het na de hervatting met nog acht minuten op de klok nog even, maar het werd iedereen al snel duidelijk dat het asfalt er door de regen niet beter op geworden was. Het signaal voor Haas om te gaan feesten. ,,Ik heb geen idee wat ik moet zeggen, man…” stamelde Magnussen. ,,Het team heeft me precies op het juiste moment naar buiten gestuurd en dit mogelijk gemaakt”, vertelde de Deen, die dit jaar terugkwam in F1 na de exit van Nikita Mazepin.

Morgen staat hij op pole, voor het eerst in zijn F1-leven. Zijn instelling? ,,Maximaal in de aanval, laten we voor iets leuks gaan.”

Volledig scherm Max Verstappen. © AFP Dat zal hij nodig hebben, want met Verstappen op de eerste rij maakt hij normaal natuurlijk geen schijn van kans in een sprintrace. De Limburger van Red Bull Racing had het over een foutje in bocht acht, dat hem een klein beetje tijd kostte. ,,Ik wist dat het op die ene ronde aan zou komen, met de regen. Zoiets kan gebeuren onder deze omstandigheden”, sprak Verstappen, niet van slag van een P2 met een Haas voor zijn neus. ,,Zo slecht ziet het er voor mij niet uit, we staan nog steeds vooraan.”

Dat kunnen Lewis Hamilton (P8), teamgenoot Sergio Pérez (P9) en Charles Leclerc (P10) hem niet navertellen. Vooral Ferrari zal balen. Carlos Sainz bleef steken op P5 en een gok met Leclerc ging jammerlijk de mist in. De Monegask was aanvankelijk de enige die op intermediates de baan op ging in Q3. Eenmaal terug op slicks zoals de rest van het veld, crashte George Russell. Niet de beste strategische zet van de Italianen.

