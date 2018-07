Sebastian Vettel vindt zichzelf een heel gewone man

Door Arjan Schouten



Wellicht dat ik me hier niet populair mee ga maken in Nederland, maar vandaag ben ik na het lezen van een paar Britse kranten hier in het perscentrum van Silverstone iets meer van Sebastian Vettel gaan houden. Waarom in hemelsnaam, denk u nu? Wel, omdat hij meer gemeen heeft met ons dan u wellicht zal bevroeden. Sebastian Vettel is dus een heel gewone man. Met vijftien auto’s in zijn garage, maar hij neemt het liefst de Fiat 500 als hij thuis in Zwitserland boodschappen gaat doen. ,,Wel zo makkelijk met parkeren’‘, klinkt het uit de mond van de Duitse Ferrari-coureur, goed voor vier wereldtitels en honderden miljoenen op zijn bankrekening. Maar een heel gewone man.



Hij woont niet in Monaco, tussen de jetset. Hij heeft gewoon een boerderijtje op het Zwitserse platteland. Eentje met ontelbaar veel kamers, bijgebouwen en op een enorm landgoed. Maar wel tussen de normale mensen, als gewone man.



Hij heeft twee dochters, die ook wel eens bij races zijn geweest. Maar bewust niet in de paddock, gewoon op de tribune. Want zijn kinderen moeten hem wel blijven zien als de persoon die hij is, niet als de Formule 1-coureur. En wie hij is? Een heel gewone man, dus. ,,Ik ben gelukkig als ik dingen doe die voor veel mensen saai zijn. Het gras maaien bijvoorbeeld. De kinderen naar school brengen. Koken, al ben ik daar niet zo goed in. Winkelen. En ik neem ook gewoon de bus en de metro’‘, zo vertelt hij in The Guardian.



Zijn privéleven zit niet vol luxe uitstapjes. Vettel houdt van een bezoekje aan de bioscoop, het theater en af en toe een museum. Maar hij haat het om herkend te worden. ,,Ik ben een sportman, geen celebrity. Dus als iemand mij herkent dan denk ik dat ze geïnteresseerd zijn in mijn sport. Niet in hoe ik mijn haar doe, wat voor schoenen ik draag of meer van die onzin.‘’



Vier wereldtitels op zak, dus. Aan de leiding in het WK. Maar een heel gewone man, zo doet hij niet eens aan social media, dat u dat even onthoudt. ,,Ik voel me helemaal niet speciaal, omdat ik deze baan heb. Het is een deel van me, deel van mijn identiteit. Maar het zou raar als ik mezelf voor de spiegel de vraag stel wie ik ben en ik antwoord ‘een F1-coureur’. Ik ben veel meer dan dat. Het bepaalt niet mijn persoonlijkheid. Het is niet wie ik ben, het is wat ik doe.‘’



En daar trekt de Britse krant dus de vergelijking met Lewis Hamilton, die duidelijk wel geniet van beroemd zijn en met veel plezier een razendsnel, extravagant leven leidt. Maar dat maakt Vettel niet opeens een heel gewone man. Want kom, zeg. Als Hamilton de standaard is, is iedereen héél gewoon.



,,Ik denk dat het gewoon heel normaal is om normaal te zijn’’, besluit Vettel het interview. Prima tekst, niets aan toe te voegen.