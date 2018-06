Schopt regen GP van Frankrijk in de war?

Door Arjan Schouten



Als vanmiddag om 16.10 voor het eerst sinds 1990 de lichten weer doven voor een Grand Prix op Circuit Paul Ricard, rijdt het Formule 1-veld weg in de meest logische volgorde. Twee Mercedessen voorop, een Ferrari, twee Red Bulls en de laatste Ferrari erachter. Maar blijft die gebruikelijke hiërarchie overeind als de weergoden de Franse GP werkelijk gaan teisteren, zoals voorzichtig verwacht wordt? De temperatuur in de Provence is broeierig en vanmiddag worden onweersbuien verwacht in de bergen nabij Le Castellet. Als een van die buien naar het circuit drijft, kunnen alle logische scenario’s meteen de prullenbak in.

Zo’n verrassingselement kan de Franse GP ook prima gebruiken. Heel spannend is het vooralsnog niet op Paul Ricard, waar alle coureurs klagen over de layout. ,,Rare bochten, veel lange doorlopers, waarin volgen bijna onmogelijk is’‘, zo vertelt Max Verstappen. Waar ingehaald moet worden? Op die vraag komt maar geen duidelijk antwoord. Zelfs naast het circuit is inhalen onmogelijk, met alle files die de bezoekers moeten doorstaan om überhaupt de tribunes te bereiken.

Quote En gaat het echt regen dan zijn wij misschien de lucky dogs. Daniel Ricciardo

Paul Ricard is de laatste jaren vooral gebruikt als testcircuit. ,,Daar is het perfect voor’‘, begrijpt ook Verstappen. ,,Je kunt die layout eindeloos aanpassen voor alle klasses. Voor een race vind ik het allemaal niet ideaal. Maar goed, mijn vader heeft altijd gezegd: al is het niet je favoriet, je moet wel altijd zo gemotiveerd mogelijk blijven en het beste eruit halen.‘’