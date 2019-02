Sauber in Formule 1 verder onder Alfa Romeo

Alfa Romeo was eerder van 1950 tot 1988 aanwezig in de Formule 1, als constructeur en motorleverancier. In 1950 en 1951 pakte Alfa Romeo de wereldtitel met respectievelijk de Italiaan Giuseppe Farina en de Argentijn Juan Manuel Fangio. Het komende jaar zijn de Finse oud-wereldkampioen Kimi Räikkönen en de Italiaan Antonio Giovinazzi de wedstrijdrijders.



Sauber reed vorig jaar met de Monegask Charles Leclerc en de Zweed Magnus Ericsson. Leclerc eindigde als dertiende in het WK. Hij is gepromoveerd naar Ferrari. Ericsson stapt over naar de Amerikaanse IndyCar.