Rust en orde kunnen doorslaggevend worden voor Verstappen en Red Bull

Behalve de auto en de coureur die hem bestuurt komt het in de beslissende fase van het Formule 1-kampioenschap ook aan op kalmte en heldere communicatie binnen het team. Daar lijken Max Verstappen en Red Bull in het voordeel.

Door Rik Spekenbrink



De situaties in Sotsji en Istanboel waren niet helemaal hetzelfde, maar toch ook wel weer goed vergelijkbaar. Max Verstappen startte twee weken geleden in Rusland van de laatste plek na een motorwissel, Lewis Hamilton begon zondag in Turkije om dezelfde reden vanaf plek elf. Beiden hadden een succesvolle inhaalrace, maar kwamen in het slot van de race voor een cruciale keuze te staan. Banden wisselen: ja of nee, en wanneer dan?

Een fascinerend strategisch spel tussen de coureur en zijn race-engineer, de man met wie hij het hele seizoen communiceert over de boordradio. De relatie tussen beiden is van niet te onderschatten waarde. Als het echt spannend wordt moeten in een split second beslissingen worden genomen die het verschil kunnen maken tussen winst en waardeloos, en andersom. Strakke communicatie en blind onderling vertrouwen, dat zijn op die momenten de belangrijkste factoren. Waarbij de ‘pitmuur’ over computers vol data beschikt, maar alleen de coureur voelt hoe het op de baan is.

Volledig scherm Max Verstappen en race engineer Gianpiero Lambiase. © Getty Images

Op YouTube staat een 2,2 miljoen keer bekeken filmpje van de laatste vijf ronden van Verstappen in Sotsji. Vanuit diens cockpit hoor je alle communicatie met engineer Gianpiero Lambiase, met wie hij sinds zijn komst bij Red Bull Racing samenwerkt. Het is gaan regenen en Verstappen ziet collega’s van de baan schieten. ‘Wat doen we’, vraagt hij Lambiase. ‘Box’, reageert de Brit binnen de seconde. Een paar bochten later komt Verstappen, die van Lambiase nog wat knoppen moet indrukken op zijn stuurtje, binnen voor intermediates. Hij rijdt weer weg, trekt nog een plastic velletje van zijn vizier voor beter zicht, en begint aan de beslissende rondes. ‘Hoeveel loop ik in’, vraagt hij. ‘Dat hoor je zo. Focus jij je maar op het rijden.’

‘Maat’, zo spreekt Verstappen zijn engineer vaak aan. ‘Het gaat harder regenen, mate’, informeert hij Lambiase. ‘Houd hem maar op het zwarte deel’, is diens onderkoelde reactie. Als Verstappen vier man heeft ingehaald komt plek twee in zicht, en dus onverwachte maar zeer welkome punten in de titelstrijd. ‘All right. Let’s go’, zegt Verstappen op de inmiddels zeiknatte baan. Als hij inderdaad als tweede finisht, analyseert hij met teambaas Christian Horner direct de situatie. Conclusie: we hebben het precies goed gedaan. Maar vooral die kraakheldere communicatie beklijft. Als je in zo’n onverwachte situatie en met enorme belangen beiden zo rustig blijft, ben je klaar voor de titel, oordeelden velen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zet dan eens naast het gefoeter van Hamilton, zondag op Istanbul Park. Engineer Peter Bonnington, met wie hij evengoed kan lezen en schrijven, krijgt er flink van langs. Hamilton wil geen pitstop maken, sputtert lang tegen, maar vertrouwt uiteindelijk op de informatie van het team. Als hij hoort dat hij twee plaatsen heeft verloren, zegt Hamilton: ‘Fuck man. Waarom heb je die plek opgegeven. Ik zéi het toch’. Op extra informatie zit hij niet meer te wachten. ‘Laat me met rust, man.’ Na de finish zegt ‘Bonno’ de beslissing later toe te lichten, Hamilton blijft stil.

Het gaat hier niet om de juistheid van de strategie. Wat er was gebeurd als Hamilton niet was gestopt, zullen we nooit weten, en het had slechter kunnen uitpakken dan nu. Maar van kalmte op de lijn was in ieder geval geen sprake, er was vooral ruis en onbegrip.

Quote Verstappen gaat in het heetst van de strijd ook wel eens tekeer tegen Lambiase. Toch heeft Mercedes meer tactische fouten gemaakt dit seizoen.

Het zijn maar momentopnames. Verstappen gaat in het heetst van de strijd ook wel eens tekeer tegen Lambiase. Toch heeft Mercedes meer tactische fouten gemaakt dit seizoen. In Hongarije stond Hamilton als enige (!) op de grid voor de herstart na een rode vlag, alle anderen grepen het moment aan om bij een opdrogend circuit van banden te wisselen. Het kostte hem vermoedelijk de overwinning.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,We moeten echt aan de communicatie werken”, gaf Mercedes-teambaas Toto Wolff zondag toe. ,,Om elkaar meer te vertrouwen en beter te beschrijven wat het idee is achter een beslissing. Dit moeten we in de toekomst voorkomen.”

Mercedes en Hamilton benadrukken keer op keer, net als Verstappen, dat van titelstress geen sprake is. Dat is moeilijk te geloven in zo’n intense strijd, die al bij de eerste grand prix in Bahrein werd ontstoken en die nooit een wapenstilstand kende. De spanning zal alleen maar oplopen richting het kookpunt, de komende zes races. Koel blijven en onder druk de beste beslissingen nemen, kan in het gevecht waar de verschillen zo klein zijn zomaar van doorslagevende waarde blijken te zijn.