Russell zorgt voor nieuwe stunt: ‘Publiek alleen al was een seconde waard’

En dat terwijl vooraf niet per se werd verwacht dat Silverstone deze Williams-auto zou gaan liggen. Grappend: ,,Het is het publiek. Nee, alles gaat erg goed. Maar het is ook pas vrijdag. Om voor mijn thuispubliek door te komen naar Q3 was fantastisch en we hebben dit weekend een goede kans op iets moois. We gaan ervoor", aldus Russell, die tevens vertelde blij te zijn dat zijn familie hem voor het eerst sinds 2019 weer eens in levende lijve aan het werk zag.



De verwachtingen voor morgen? Dan staat na een tweede training, 's middags de sprintrace over 17 rondes op het programma. ,,Ik denk dat veel coureurs het een beetje rustig aan gaan doen omdat ze een goede positie willen hebben voor de hoofdrace op zondag. Maar ik ga er gewoon voor. Dit is weer een extra race voor me en ik wil vechten met de mannen om me heen.”