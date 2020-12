Russell geniet in Mercedes: ‘Lewis vroeg of ik goed voor z'n auto wilde zorgen’

,,In mijn eerste kwalificatie voor Mercedes op 0,026 van pole, ik kan alleen maar tevreden zijn", begon Russell aan zijn analyse. ,,Ik moest heel snel leren hoe ik deze auto zo hard mogelijk laat rijden, dat is een totaal andere ‘ballgame’ dan wat ik gewend ben. Als je me een week geleden had verteld dat ik P2 zou halen, had ik m’n broek naar beneden getrokken. De auto voelde ongelofelijk, het was enorm plezierig om hierin te mogen rijden.”



,,Qua mindset heb ik best wel relaxt naar dit moment toe geleefd”, vervolgt de 22-jarige Engelsman. ,,Het was even spannend of ik die auto zou krijgen, maar toen de kogel eenmaal door de kerk was werd ik rustig. Geen doelen, niks. Niemand legde me druk op, maar natuurlijk wilde ik het voor mezelf wel goed doen.”