Ruim 2,7 miljoen kijkers voor spektakelrace Formule 1

Over de race werd nog lang nagepraat in Jeddah. Er gebeurde zo ontzettend veel, iedereen had zijn eigen verhaal en zijn eigen waarheid. Het belangrijkste moment was de botsing tussen de twee hoofdrolspelers, op onvoorstelbare wijze. Na een ‘illegale’ inhaalactie buiten de baan werd Verstappen opgedragen Hamilton de leiding in de wedstrijd terug te geven. Daarop ging de Nederlander van het gas, stevig en overduidelijk. Maar de Brit twijfelde om hem in te halen en toen hij dat uiteindelijk alsnog wilde doen, zat hij zo dicht op Verstappen dat hij hem raakte.