Rosberg sluit terugkeer in de Formule 1 definitief uit

F1-sponsor Heineken wil nadenken over GP in Nederland

3 november Biermerk Heineken, sinds ruim een jaar sponsor in de Formule 1, ziet het wel zitten om geld te stoppen in een Grand Prix in Nederland. Maar, zo stelt sponsorbaas Hans Erik Tuijt bij BNR Nieuwsradio: ,,Het moet financieel haalbaar zijn. De mensen moeten het willen.''