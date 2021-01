Rookie Schumacher kan niet wachten: ‘Het zal heel spannend worden

Formule 1: Nieuwe starttij­den en kortere vrije training in nieuwe seizoen

11:36 De races in de Formule 1 gaan komend seizoen weer op het hele uur van start in plaats van tien minuten over het hele uur, zoals afgelopen seizoen het geval was. De vrije trainingen op vrijdag worden ingekort; van 90 minuten naar een uur.