Romain Grosjean heeft één hand uit verband

Grosjean moest dagenlang met beide handen in het verband rondlopen. Hij hoopte aanvankelijk komend weekeinde tijdens de laatste grand prix van het seizoen in Abu Dhabi nog een keer te kunnen racen, maar dat bleek niet haalbaar. Afgelopen weekeinde besloot de 34-jarige coureur om terug naar zijn huis in Zwitserland te gaan, om daar verder te herstellen.

Inmiddels is één hand uit het verband. ,,Ik weet niet of ik kan racen, maar we kunnen wel chatten", schreef Grosjean op Twitter. Via een livestream beantwoordde hij vragen van fans, die vooral over zijn fysieke situatie gingen.



Grosjean heeft voor volgend jaar geen stoeltje in de Formule 1. Hij oriënteert zich op deelname aan een andere raceklasse. Haas gaat 2021 in met de jonge debutanten Nikita Mazepin en Mick Schumacher achter het stuur van de bolides.