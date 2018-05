Ricciardo verzacht pijn Red Bull met poleposition in Monaco

Door Arjan Schouten



Met pole, zijn tweede na Monaco 2016, verzachtte Ricciardo de pijn voor Red Bull Racing. Tegelijkertijd strooide hij juist zout in de wonde bij Verstappen. Want wat Ricciardo liet zien, was ook mogelijk geweest voor de Limburger, in de laatste training slechts één duizendste seconde langzamer dan zijn teamgenoot.



Een eerste poleposition lag in het verschiet, maar Ricciardo ging er mee aan de haal. En Verstappen werd na zijn crash in de laatste oefensessie, waarna zijn auto niet meer op tijd te repareren was, helemaal achteruit geslagen. De ene RB14 morgen op P1, de andere op P20.



Zoals verwacht domineerde Ricciardo ook de kwalificatie in Monaco, waar Red Bull optimaal profiteert van het sterke chassis, de grip en het uitstekende bochtenwerk. Tegelijkertijd is motorvermogen er niet allesbepalend, dus zetten Mercedes en Ferrari eens niet de toon. Achter Ricciardo (die met 1.10,810 een baanrecord reed) greep Sebastian Vettel de tweede plaats op de eerste startrij, op 0,229 van de Australiër. Als derde start Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes zelfs 0,422 toe moest geven.



Startend vanaf pole in duidelijk de snelste auto in Monaco, is Ricciardo morgen logischerwijs de grote favoriet voor de zege. Die prestigieuze winst had hij twee jaar terug ook al bijna binnen, toen ze bij Red Bull Racing jammerlijk faalden tijdens een pitstop. De juiste banden stonden toen niet klaar, waarna Hamilton door de vertraging de zege nog afsnoepte. Dat wil Red Bull niet nog eens laten gebeuren.



'Het hele weekend loopt fantastisch'

Daniel Ricciardo was opgetogen na zijn uitstekende kwalificatiesessie,,Ik heb er alles aan gedaan, het is nu zaak dat we het afmaken morgen. De auto is heel goed, het hele weekend loopt al fantastisch. Het risico zit altijd in je achterhoofd hier. Maar daar kun je niet aan denken als je snel wil zijn. Max en ik pushen elkaar de hele tijd omdat die auto zo goed is.

Na de kwalificatie belde Red Bull-baas Dietrich Mateschitz meteen. Hij was gelukkig, hij was heel blij.''





Lewis Hamilton hield geen fijn gevoel over aan zijn derde plek in de kwalificaties, al was hij niet verrast. ,,We wisten dat we hier niet de snelsten gingen zijn. Het voelt nog altijd niet fijn, maar ik ben niet verrast. Ik ben blij dat de auto nog heel is en morgen gaan we vechten.



Sebastian Vettel probeerde in extremis nog de poleposition van Ricciardo af te snoepen, maar de viervoudige wereldkampioen slaagde niet in zijn opzet. ,,Het was te verwachten dat Red Bull hier sterk zou zijn, ze hebben meer downforce dan de anderen hier. Dus weet je dat ze sterk zijn. Op andere circuits kijken we weer naar onze eigen kracht. Zoals in Barcelona, of straks in Canada. Daniël verdient zonder twijfel de pole, hij heeft de verwachtingen waargemaakt'', was de Duitser eerlijk.