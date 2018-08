Ricciardo verrast vriend en vijand en vertrekt naar Renault

Door Tim Engelen



,,We respecteren de keuze van Daniel en we wensen hem alle succes", vertelt teambaas Christian Horner. ,,We willen hem bedanken voor de toewijding, zeven overwinningen en 29 podiumplaatsen. We zullen nu kijken naar de opties voor volgend seizoen voordat we beslissen wie er naast Max een plekje bij Red Bull krijgt. Er zijn nog negen races te gaan en zijn volledig gefocust op deze Grands Prix."



Bij Renault wordt Ricciardo teamgenoot van Nico Hülkenberg en neemt hij het plekje over van Carlos Sainz. ,,Het was misschien wel één van de moeilijkste beslissingen van mijn carrière", zegt Ricciardo. ,,Maar ik dacht dat het tijd was om een nieuwe uitdaging te zoeken. Ik weet dat er nog een lange weg te gaan is om de ambities van Renault te verwezenlijken, maar ik ben onder de indruk van de progressie van de afgelopen twee jaar. Ik weet ook dat Renault elke keer dat het in de sport aanwezig was, uiteindelijk won."