Ricciardo straalt van geluk in Monza: ‘Ik voelde dat dit eraan zat te komen’

Video's Verstappen kan leven met derde startplek: ‘Bij hen klopt het gewoon en bij ons niet’

10 september Max Verstappen eindigde in een bij vlagen chaotische kwalificatie voor de sprintrace vanavond als derde en daar was hij na afloop nog niet eens zo ontevreden over. ,,Voor de kwalificatie zei ik al dat ik hoopte op de tweede startrij te kunnen staan", aldus de Limburger die dus ook serieus achterom keek. Dat is gelukt, al blijft Mercedes voorlopig een klasse apart op de ‘Temple of Speed’.