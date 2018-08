Ricciardo start achteraan op Monza

Op het Italiaanse circuit zijn de Red Bulls vanwege hun minder krachtige motoren in het nadeel ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Twee weken later op het bochtige circuit van Singapore hopen Verstappen en Ricciardo wel weer te kunnen concurreren met de twee dominante teams in de Formule 1.



,,We proberen een zo goed mogelijke situatie te creëren voor Singapore, wat waarschijnlijk onze volgende kans is om het Ferrari en Mercedes lastig te maken'', zegt Horner op de website van de Formule 1.