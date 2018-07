Ricciardo rijdt met oudere, langzamere motor dan Verstappen

Ricciardo is daardoor gedwongen om met de eerste versie, de zogenoemde Spec A, te rijden. Hiermee won Ricciardo nog in Monaco. Verstappen zelf rijdt met de nieuwste motor, de Spec B, die in Canada werd geïntroduceerd.



Cyril Abiteboul, teambaas bij Renault, verdedigt de keuze om Ricciardo vorige week geen nieuwe motor te geven. ,,Daar was geen enkele reden toe. Met de motor die in Canada werd geïntroduceerd en met zijn oude motor waren nog genoeg kilometers te maken", vertelt de Fransman aan Autosport.



Renault wil waarschijnlijk in Spa-Francorchamps, de eerste race na de zomerstop, de Spec C introduceren. Mocht Ricciardo met deze, volgens Renault snellere, motor willen rijden dan moet hij opnieuw een gridstraf incasseren. Met de nieuwe motor zou Red Bull om de overwinningen en pole positions moeten kunnen strijden.



Verstappen zou zonder gridstraf over kunnen stappen naar de nieuwe motor, tenzij zijn huidige krachtbron het voor die tijd begeeft.