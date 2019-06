Ricciardo krijgt dubbele tijdstraf na inhaalactie in slotronde van de race

Nederlander blijft leider De Vries racet naar tiende plek in Formule 2

14:44 Nyck de Vries is in de Formule 2 als tiende geëindigd in de sprintrace bij de Grand Prix van Frankrijk. De 24-jarige coureur uit Sneek was een dag eerder op het circuit in Le Castellet nog de snelste in de hoofdrace. De Vries behoudt ondanks zijn tiende plek de leiding in het kampioenschap.