Ricciardo gediskwalificeerd in kwalificatie Singapore

Verstappen baalt van P4: ‘Ik moet hier gewoon op de eerste startrij staan’

18:27 Hij kwam voor pole position, maar moest het doen met een vierde plaats. En daar was de teleurgestelde Max Verstappen niet blij mee. ,,Ik mag hopen dat binnen het team niemand hiermee tevreden is. We hebben hier iets niet goed gedaan.”