Renault wordt ongeduldig en stelt Red Bull ultimatum

Cyril Abiteboul, directeur van Renault, heeft geen zin om weer tot het einde van het seizoen te wachten op duidelijkheid. ,,Er is een deadline voor Red Bull om duidelijk te maken wat ze willen in de toekomst'', zei Abiteboul tijdens de eerste testvierdaagse van de Formule 1 in Barcelona. ,,Die deadline staat in de reglementen.''



De Renault-baas verwees daarmee naar de datum van 15 mei, waarop duidelijk moet zijn met welke motoren de teams volgend seizoen rijden. Hoewel doorgaans flexibel wordt omgesprongen met die regel, willen de Fransen nu snel duidelijkheid hebben.



Het huwelijk tussen Red Bull en Renault bleek de afgelopen jaren niet altijd even gelukkig. Zo viel Verstappen meer dan eens uit vanwege motorproblemen. ,,Alle opties zijn open voor 2019'', zei teambaas Chrstian Horner. ,,Zo houden we de ontwikkelingen bij Toro Rosso goed in de gaten.'' Het 'zusterteam' van Red Bull heeft Renault als motorleverancier ingeruild voor Honda.