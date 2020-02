Renault laat slechts glimp zien van nieuwe Formule 1-auto

Het team gaf aan dat de auto voor het eerst in het echt te zien is bij de testraces volgende week in Barcelona.

Renault hoopt het in 2020 beter te doen dan vorig jaar, toen het als vijfde eindigde bij de constructeurs. Ricciardo was de nummer negen in het individuele kampioenschap. ,,We willen komend seizoen de vierde positie heroveren", zei teambaas Cyril Abiteboul. ,,Er zijn eigenlijk drie prioriteiten: de motor moet vanaf de eerste race betrouwbaar zijn, we moeten eerder in het seizoen verbeteringen doorvoeren, maar bovenal moet het team weer vertrouwen terugkrijgen en de teamspirit versterken."