Renault en Red Bull willen motorprestaties bevriezen

Video Alonso waarschuwt Red Bull: De jacht is ingezet

26 maart Fernando Alonso heeft Red Bull gewaarschuwd. ,,De jacht is ingezet, de Red Bulls zijn ons volgende doel'', zei de Spaanse coureur, die in de openingsrace van de Formule 1 in Australië als vijfde over de finish kwam. Alonso wist Max Verstappen in het tweede deel van de race na de pitsstops achter zich te houden en evenaarde zo zijn beste klassering sinds hij in 2015 terugkeerde bij McLaren.