Renault belooft Red Bull 'magische' motor

video Verstappen en Ricciardo maken kennis met Japanse vechtsport Kendo

16:11 Max Verstappen en Daniel Ricciardo hebben in aanloop naar de Grand Prix van Japan alvast de sfeer van het Aziatische land geproefd. In vol ornaat maakte de coureurs van Red Bull kennis met de Japanse zwaardvechtkunst Kendo. “Dit was de eerste keer dat ik het gezien heb, dus het is nieuw voor me. Het ziet er goed uit en ik vond het leuk.” aldus Verstappen op zijn website. Bekijk hier de beelden.