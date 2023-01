Relatie Formule 1 en FIA onder spanning na tweets Ben Sulayem: ‘Onaanvaardbare bemoeienis’

Verlenging F1 in Zandvoort was nog niet zo logisch: ‘Gemeente wil in zijspan springen en meeprofite­ren’

Dat de Dutch Grand Prix en Formula One Management het eens werden over nog eens twee jaar extra Formule 1 in Nederland, was niet zo logisch als gedacht. Een verhaal over moordende internationale concurrentie en een gemeente die centen wil zien voor alle offers.

8 december