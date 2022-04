Regenachtige strijd met Leclerc is flinke uitdaging voor Verstappen: ‘Amper tijd om ons aan te passen’

Er is weer hard gewerkt in Milton Keynes. Max Verstappen wees op de vrijdagochtend van de Grand Prix van Emilia-Romagna naar het Red Bull-team dat sinds de race in Australië, waar hij met motorproblemen uitviel, vele uren arbeid heeft gestoken in het verbeteren van zijn auto. Het zorgt ervoor dat de Nederlander uitkijkt naar een nieuwe kans om zijn bolide te testen. ,,We denken dat de problemen van de vorige grand prix zijn opgelost", gaf hij aan. ,,Er wordt keihard gewerkt om de auto te verbeteren.”

Zijn RB18 zou wat updates moeten hebben gekregen. Dat was sowieso al het plan voor de race in Italië. Er moet een achterstand op Ferrari worden ingehaald en wel zo snel mogelijk. Alleen krijgt Verstappen op het circuit in Imola wel wat uitdagingen voor de kiezen. Er is namelijk maar één vrije training voordat later vandaag de kwalificatie start. En die wordt vermoedelijk ook nog eens in de regen gereden. ,,We hebben met deze nieuwe auto nog nooit in de regen gereden, dus ik ben benieuwd hoe dat uitpakt", gaf hij aan. ,,We hebben ook amper de tijd om ons aan te passen.”

Volledig scherm Max Verstappen aan het woord tijdens de persconferentie, in de voorgrond WK-leider Charles Leclerc. © ANP

Het is ook de reden waarom Christian Horner in Melbourne al aangaf dat het verstandig was om niet té veel updates mee te nemen naar Italië. Want er is dit weekend een sprintrace, waardoor de kwalificatie al op vrijdag is en slechts vooraf wordt gegaan door één vrije training.

En dan is er ook nog de strijd met Charles Leclerc. Verstappen moest de Monegask van Ferrari dit jaar vaker voorlaten dan dat hij hem voorbij kon rijden. En als het aan de renstal van de leider in het WK-klassement ligt, wordt dit weekend niet het moment waarop de rollen worden omgedraaid. Verstappen racet dus in het hol van de leeuw, met meer dan 60.000 fans die voor zijn grootste concurrent juichen. Maar dat gegeven lijkt de Nederlander nog de minste uitdaging te vinden. ,,Ik race mijn hele leven al tegen Leclerc", concludeerde hij nuchter. ,,We zijn samen groot geworden. Dat we nu allebei in een topauto rijden, vind ik alleen maar leuk.”

Voorlopig ligt zijn focus bovendien vooral op het ontdekken van de mogelijkheden van de Red Bull. ,,Ik hoop dat de auto is verbeterd, maar vooral dat ik dit weekend de finish haal.” Het klonk als een eenvoudige opdracht. Het is voor hem te hopen dat het niet opnieuw een flinke uitdaging wordt.

