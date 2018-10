Regen verwacht tijdens kwalificatie GP Mexico

Max Verstappen, vorig seizoen winnaar van de Grand Prix van Mexico, juicht regenachtige omstandigheden in een raceweekend normaal gesproken toe. Het is echter maar de vraag of het écht een voordeel is, want bij eerdere natte kwalificaties dit seizoen bleek de RB14 van Red Bull Racing niet altijd de beste auto onder die condities. In Hongarije (zie foto) werd Verstappen bijvoorbeeld zevende in de kwalificatie.