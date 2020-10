Red Bull wil eigen motor: ‘Basis van Honda overnemen en verder bouwen’

Ricciardo gaat 'Duitse' tatoeage uitzoeken voor teambaas Renault

11 oktober Daniel Ricciardo heeft zijn eerste podiumplaats in dienst van Renault binnen en dus mag de Australische coureur een tatoeage gaan uitzoeken voor zijn teambaas Cyril Abiteboul. ,,Ik kies het design, hij de plek waar het komt te staan", zei Ricciardo met een brede grijns. ,,Het gaat iets worden dat met mij te maken heeft en ook met Duitsland, de vlag of een Duitse traditie ofzo. Want ja, dat is de plek waar dit is gebeurd.”