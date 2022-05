Red Bull ‘verrast’ door overmacht Ferrari in Monaco, Hamilton kritisch op ‘hobbelige achtbaan’

Ferrari was met name in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco veel sneller dan Red Bull en dat had het team van Max Verstappen en Sergio Pérez niet aan zien komen.

,,Het is goed om terug te zijn in Monaco, als altijd", zei Pérez na de vrije trainingen van vrijdag over zijn ervaringen van de dag. ,,Het waren twee goede sessies, al was het wat veel verkeer onderweg. Over het geheel genomen lijken we wat te missen ten opzichte van Ferrari. Ze leken vandaag heel sterk. We zullen alles analyseren en kijken wat we er aan kunnen doen.”

,,We verwachten wel dat Ferrari een voorsprong op ons zou hebben, maar dat het gat zo groot zou zijn, dat verraste ons. We hebben kortom nog genoeg werk te doen en dat zien we het wel. Ik bedoel, in Q3 moet het gebeuren.”

Ook Verstappen erkende dat Ferrari duidelijk sneller was en vertelde dat zijn team op zoek was naar een goede balans van de wagen. ,,Wij hebben een paar dingen uitgeprobeerd om te zien hoe de auto zich zou gedragen", aldus de leider in de WK-stand. ,,Ik geloof dat ik wat meer tevreden ben met de eerste dan de tweede vrije training. Natuurlijk, als je een betere balans hebt, kun je een beetje meer aanvallen en zet je een betere rondetijd neer. Het is duidelijk dat we ten opzichte van Ferrari nog een betere balans moeten zoeken.”

,,Je voelt het gewicht van de auto, hij is een beetje zwaarder, een beetje trager", aldus Verstappen over zijn ervaring in Monaco. ,,En we hobbelen wat meer omdat de auto stijver is, maar dat is oké. Het is wat lastiger, omdat je in de nieuwe auto’s wat minder kan zien en het is vrij hectisch hier.” Het hobbelen van de auto zorgde ook bij Mercedes weer voor het nodige gemopper.

Volledig scherm Sergio Pérez. © AFP

Weer op één lijn

Pérez kreeg in Barcelona nog de opdracht het ploeggenoot Verstappen niet te moeilijk te maken toen hij tegen het einde van de race op het Circuit de Catalunya aan de leiding reed en de Nederlander hem op verse banden naderde. ,,Niet echt eerlijk, maar oké”, zei Pérez toen na de race. De Mexicaan was vertrokken met een strategie van twee pitstops en Verstappen met eentje van drie.

Pérez heeft die teleurstelling naar eigen zeggen inmiddels achter zich gelaten. ,,We hebben na de race met elkaar gesproken”, zei Pérez vrijdag. ,,Ik had het gevoel dat we tijdens de race een betere kans hadden met twee pitstops. Aan het eind van de wedstrijd was duidelijk dat een strategie met drie pitstops toch beter was. Als je in de auto zit, heb je bepaalde informatie tot je beschikking. Het team heeft een ​​breder beeld.”

Volledig scherm Sergio Pérez onderweg langs de haven in Monaco. © AP

Het is niet verboden voor Pérez om te winnen, vertelde hij vrijdag. ,,Ze maakten me duidelijk dat ik de volledige steun van het team heb om te winnen. Dat hadden ze niet hoeven zeggen, dat wist ik wel. De sfeer bij Red Bull is uitstekend. Uiteindelijk was iedereen blij zondag, het teamresultaat was geweldig.”

Lewis Hamilton omschreef zijn eerste twee trainingssessies voor de Grote Prijs van Monaco als ‘de meest hobbelige achtbaanrit ooit’. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 kwam in zijn Mercedes niet verder dan respectievelijk de tiende en twaalfde trainingstijd. In de tweede sessie moest hij 1,6 seconde toegeven op de snelste tijd van de Monegask Charles Leclerc in zijn Ferrari.

,,Ten eerste, zo hobbelig heb ik de baan nog nooit meegemaakt”, zei Hamilton, die de GP van Monaco drie keer won. ,,Daarnaast ‘stuitert’ onze wagen ook nog eens heel veel.”

Volgens Hamilton is het een ander soort stuiteren dan waarvan het team eerder last had, want het gaat met andere snelheden. “Het is niet de aerodynamica. Het zijn gewoon de bulten op de baan die het erger maken. We zullen de data bestuderen en uitzoeken hoe we dat kunnen verbeteren en dan hopen dat het morgen beter gaat.”

Nico Rosberg

In beide vrije trainingen wist Pérez vandaag een snellere tijd neer te zetten dan Verstappen. ,,Max had het niet", zei voormalig wereldkampioen Nico Rosberg na de tweede vrije training bij Sky Sports. ,, Hij wordt verslagen door zijn ploeggenoot en je kon zien dat het er niet comfortabel uitzag bij hem. We gaan zien of hij zijn ritme kan vinden voor de derde vrije training van morgen. Sergio zit dit jaar een stuk dichterbij, dus dat doet hij heel goed, hij lijkt comfortabeler in zijn auto. Maar ik denk dat het Max was die er vandaag niet lekker in zat.”

Bekijk hieronder de samenvatting van de tweede vrije training:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.