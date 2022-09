Red Bull-topman Helmut Marko: ‘Max zit nog in de leerfase, ook al klinkt dat ongelooflijk’

Met video Lewis Hamilton valt voor het eerst dit seizoen uit: ‘Deze man kan alleen racen als hij vooraan staat’

Voor Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs van België amper één ronde geduurd. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 moest zijn Mercedes aan de kant zetten na een botsing met Fernando Alonso. Hamilton (37) had in alle voorgaande races dit seizoen de finish gehaald. De Brit eindigde slechts één keer niet in de punten.

