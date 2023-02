Red Bull presenteert nieuwe wagen Max Verstappen en kondigt samenwerking met Ford aan

Red Bull heeft momenteel nog een overeenkomst met de Japanse fabrikant Honda, waarvan het de motoren gebruikt. Tegelijkertijd is het team al een tijdje bezig met het ontwikkelen van een eigen krachtbron, die vanaf 2026 gebruikt moet worden voor de Red Bull-auto’s. De ontwikkeling daarvan zal worden ondersteund door Ford, dat vandaag bekend maakte terug te keren in de Formule 1.

De RB19

Tijdens de presentatie in New York reed de nieuwe Red Bull het podium op. ,,Ik zie hem ook voor het eerst", reageerde Verstappen. ,,Hij ziet er goed uit. En we hebben altijd een goede auto, dus er hoefde niet veel aan veranderd te worden.”

,,Er zijn wat kleine aanpassingen aan de aerodynamica, de banden zijn ook wat anders", aldus teambaas Christian Horner. ,,We borduren verder op het succes van de TB18.”

Red Bul in 2023

,,We verwachten dat Ferrari en Mercedes weer mee gaan doen en misschien nog wel andere teams ook", keek Horner tijdens de presentatie vooruit. ,,Het gaat een geweldig seizoen zijn met hoogte- en dieptepunten en we moet het momentum van vorig seizoen doortrekken. We hadden vorig jaar een geweldig jaar waarin we heel stabiel waren, dat wordt nu weer belangrijk.”

Ford is terug in de Formule 1

De terugkeer van Ford in de Formule 1 stemt de organisatie tot grote tevredenheid. ,,Dit is geweldig voor de sport", stelt Stefano Domenicali, voorzitter en CEO van de F1. ,,Ford is een wereldwijd opererend merk met een geweldige geschiedenis in de motorsport.”

Max Verstappen

Verstappen en zijn ploeggenoot Sergio Pérez werden op het podium in New York kort ondervraagd. ,,Amerika is met drie races enorm belangrijk voor ons", aldus Verstappen. ,,Het is mooi hier te zijn, we zijn optimistisch voor het nieuwe jaar. Na de eerste wereldtitel viel er een zware last van mijn schouders. Want dat was wat ik wilde. Maar aan de top blijven is nog moeilijker dan er komen. Het lukte vorig jaar en ik wil altijd beter worden.”

,,Dit is het beste duo uit de geschiedenis van de Formule 1", zei Horner over zijn twee coureurs.

Max Verstappen in het nieuw pak van Sparco. © Red Bull Racing

Team Haas

Het team van Haas maakte dinsdag als eerste zijn nieuwe wagen bekend. De wagen zal door het leven gaan als de VF23.

VF23 © Haas Media

Over ruim een maand, op 5 maart, staat in Bahrein de eerste race op de planning. Bekijk hier het complete programma voor 2023.

Wanneer presenteren de andere renstallen hun wagens?

• Williams: 6 februari (online)

• Alfa Romeo: 7 februari (Zürich)

• AlphaTauri: 11 februari (New York)

• Aston Martin: 13 februari (Silverstone)

• McLaren: 13 februari (McLaren Technology Centre)

• Ferrari: 14 februari (locatie niet bekend)

• Mercedes: 15 februari (Silverstone)

• Alpine: 16 februari (Londen)

