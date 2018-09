Red Bull op één en twee tijdens eerste vrije training

Het snelste rondje van Ricciardo ging in 1.39,711. Verstappen gaf twee tienden toe op de Australiër, die na dit seizoen naar Renault verhuist. Sebastian Vettel noteerde in de Ferrari de derde tijd. De Duitser was 0,286 seconde minder snel dan Ricciardo. WK-leider Lewis Hamilton gaf als nummer zes ruim 1,5 seconde toe. De Brit van Mercedes, twee weken geleden winnaar op Monza, heeft in het WK dertig punten voorsprong op Vettel.



Vanmiddag staat de tweede training op het programma. Het is dan donker en de omstandigheden zijn vergelijkbaar met de kwalificatie en de race. De verwachting is dat Red Bull het dan een stuk lastiger gaat krijgen met Ferrari en Mercedes.



De eerste training kende ondanks het smalle stratencircuit slechts één crash. Charles Leclerc, vanaf 2019 Ferrari-coureur, knalde met zijn rechtervoorwiel tegen de vangrail, waarna zijn training erop zat.