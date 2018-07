‘Red Bull moet in Hongarije zijn slag slaan’

Genieten jullie ook zo van de roodgrijze oorlog tussen Mercedes en Ferrari?

Plooij: ,,Leuk, hè. Wat ik geweldig vind is dat het nog helemaal niet bekeken is. Het is nu niet zo dat Mercedes gaat winnen en Ferrari er weer lekker achteraan rijdt. Helemaal niet. Die reactie van Vettel na zijn uitvalbeurt in Duitsland, écht top. Zijn stuur sloeg hij bijna doormidden. Dat betekent dat hij denkt dat het kan. Winnen. Wereldkampioen worden. Dat zit echt in zijn kop. En die moves van ze, Haas een beetje in de weg laten rijden in de kwalificatie, heel slim. Vroeger in de tijd van Michael Schumacher en Ross Brawn was Ferrari al het wespennest van rottigheid. Altijd op het randje van de legaliteit functioneren en erover, dat is wat ze nu denk ik ook weer doen met die accu van hun, waar iedereen over praat. Doen ze slim. Alles is geoorloofd om wereldkampioen te worden, zo staan ze er nu in.’’

Otterspeer: ,,Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet, heerlijk. Het is een prachtig kampioenschap tussen Hamilton en Vettel. Het is best bizar wat er allemaal steeds weer gebeurt. Dan valt die uit, dan de ander. Het is niet saai, juist onvoorspelbaar en daar hoop je als liefhebber op. Je wilt strijd, dat zie je terug in de races. Ik kijk er graag naar en zeker als er af en toe nog een Red Bull een succesje mee pakt. Ergens heb ik nog steeds het idee dat Mercedes aan het langste eind gaat trekken, maar Ferrari is dit jaar wel heel constant. Nee, ik durf nog niet écht te zeggen wie kampioen gaat worden.’’