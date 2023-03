Red Bull en Max Verstappen ogen na eerste race nog net zo dominant als vorig jaar: ‘Dit zijn we echt niet gewend, hoor’

Franz Tost kneedde Verstappen en nu De Vries: ‘Nyck heeft net als Max een heel hoge natuurlij­ke snelheid’

De ‘kampioenentrainer’ van Red Bull is begonnen aan zijn achttiende jaar als teambaas van AlphaTauri en voorganger Toro Rosso. Franz Tost (67) leverde in die tijd een grote bijdrage aan de ontwikkeling van onder anderen Max Verstappen. Nu is Nyck de Vries zijn pupil.