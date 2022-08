Red Bull en Honda verlengen samenwerking tot en met 2025

Honda stapte in 2021 uit de Formule 1, maar bleef Red Bull - dat het heft in hand nam - ondersteunen. Honda stemde ermee in om technische assistentie te blijven verlenen.

Helmut Marko en Christian Horner zijn blij met de verlengde samenwerking: ,,We hebben tot nu toe een succesvolle samenwerking gehad met de wereldtitel in 2021 en momenteel leiden we met zowel Max Verstappen als het team. Beide titels willen we in 2022 veiligstellen.” Horner vult aan: ,,De samenwerking met Honda is ongelooflijk succesvol geweest en we zijn verheugd dat dit zal voortduren tot het einde van het huidige tijdperk.”