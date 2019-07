Red Bull-adviseur Marko: ‘Ik sluit wereldtitel Max niet meer uit’

Marko roemt het optreden van Verstappen. ,,Hij was opnieuw sensationeel. Hoe hij die spin controleerde was in Senna-stijl. Toen Verstappen eenmaal een vrije baan voor zich had, was hij veel sneller dan wie dan ook”, vertelt Marko tegen het Duitse Auto, Motor und Sport.



De Oostenrijker gaf ook aan dat er een nieuwe motorupdate aan komt. Tijdens de Grand Prix van Italië komt Honda met een nieuwe, snellere motor en in Rusland volgt er verbeterde brandstof. ,,Ook voor de auto komen er nog enkele updates. Wacht maar af.” Het verschil met Mercedes is volgens Marko ook te overbruggen. ,,We zitten er niet ver meer vanaf. Op Silverstone zaten we maar twee tienden achter en op Höckenheim zouden we dichterbij gezeten hebben als we niet wat problemen hadden gehad.”