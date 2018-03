Recordaantal inhaalacties IndyCar: 'Dit is wat de Formule 1 had moeten doen'

Waar de IndyCar afgelopen jaar nog per fabrikant een eigen uitvoering van de aerodynamica op de wagen had, is er dit jaar gekozen voor een standaard aero-uitvoering, waarmee de hoeveelheid neerwaartse druk fors naar beneden ging. De kosten, een belangrijk discussiepunt in de huidige Formule 1, daalden en het racen moest verbeterd worden. In de eerste race van het jaar pakte dat goed uit: vier nieuwe teams meldden zich aan voor dit seizoen en de race in het Amerikaanse St. Petersburg had nog nooit zoveel inhaalacties. Liefst 83 keer werd er ingehaald op het stratencircuit in de race die 110 rondes telde en elf keer reed er iemand anders op kop. Om het in perspectief te plaatsen: in de Formule 1 werd in heel 2017 435 keer ingehaald. De IndyCar zelf jubelt overigens van 366 inhaalacties op de baan, maar neemt daarbij ook ingehaalde achterblijvers mee in de berekeningen.



,,Met de kleinere vleugels kan je bij de staart van je voorganger blijven en uiteindelijk inhalen. Dat is waar het in de Formule 1 misgaat. Er is meer mechanische grip door de grotere banden, maar ook meer turbulentie voor de achterligger. Door de grotere vleugels die ze hebben geïntroduceerd kunnen de wagens ook nog eens later remmen, wat de inhaalacties nog minder goed doet", zegt Andretti.