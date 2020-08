Realistische Verstappen: ‘Afhankelijk van offday of een gelukje’

Max Verstappen wilde het op zijn favoriete circuit niet mooier maken dan het is. Met de lange rechte stukken op Spa en de krachtige Mercedes-motoren ligt de rol van favoriet niet bij hem. ,,Maar de mentaliteit van het team is altijd hetzelfde. We geven niet op.”

In de warmte van Barcelona hoopte Red Bull Racing en Verstappen twee weken geleden competitief te zijn ten opzichte van Mercedes. Maar Lewis Hamilton won de race met groot vertoon van macht. Het zorgde voor nog meer realisme bij de Nederlander dan hij sowieso al had.

,,We zeiden steeds: we hebben warmte nodig. Nou, we zijn goed geklopt in de warmte van Barcelona”, zei Verstappen vanmiddag op de donderdagse persconferentie vooraf aan de Grote Prijs van België. ,,Dus ik ga hier geen sprookjes vertellen: we komen tekort ten opzichte van Mercedes. Alleen op papier lijkt de strijd om de wereldtitel spannend. Ik ga als altijd mijn best doen om op het podium te komen. Verder zijn we afhankelijk van een offday voor Mercedes, of een gelukje. Maar we geven niet op, dat is niet de mentaliteit van ons team.”

Verstappen gaf aan dit jaar te ‘overpresteren’ door de twee coureurs van Mercedes voorlopig te splitsen in het kampioenschap. ,,Puur naar de snelheid gekeken, zouden ze allebei voor me moeten staan. Ik ben blij dat ik tweede sta en tevreden met de races tot dusver, ik heb steeds het resultaat gemaximaliseerd. Maar we zijn er met dit team niet voor tweede en derde plekken. Alleen moet je die situatie ook gewoon accepteren. Voor volgend jaar, met dezelfde reglementen, zal het ook moeilijk worden. In 2022 heeft iedereen weer een kans”, herhaalde de Limburger. ,,En je weet als je de Formule 1 in gaat dat je niet altijd in de winnende auto zal zitten. Eén team steekt er nu bovenuit, dat accepteer je redelijk snel. Natuurlijk probeer je wel om zo positief mogelijk te blijven.”

Quote Eerlijk gezegd denk ik niet dat droog weer of regen het resultaat gaat veranderen. Max Verstappen

Uiteraard moet Verstappen het in de Ardennen doen zonder de zeeën van oranjefans. ,,Jammer natuurlijk, ze zorgen voor een geweldige atmosfeer. Desondanks ben ik blij hier te zijn. Het is mijn favoriete circuit, ook al is het niet de baan die onze wagen het beste ligt, met de lange rechte stukken. Het is hier ook altijd lastig de perfecte balans te vinden. Maar ik ga er het beste van maken.”

Kan een regenrace, gelet op de weerberichten niet uitgesloten, dan nog zorgen voor hoop op een zege? ,,Eerlijk gezegd denk ik niet dat droog weer of regen het resultaat gaat veranderen”, zei Verstappen. Om nog maar eens duidelijk te maken: het is even zoals het is.