Räikkönen verwacht in GP in Rusland terug te zijn

Video Oran­je-gek­te in Zandvoort: Max Verstappen heeft Formule 1 mainstream gemaakt in Nederland

6 september Lyrisch spraken buitenlandse media over de Dutch GP in Zandvoort. Al die fans in het oranje voor Max Verstappen. ,,Dat is niet om hem te helpen, maar zo voelt zijn zege ook als ónze zege.”