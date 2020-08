Räikkönen neemt record meeste F1-kilometers over van Alonso

Verstappen: ‘De Mercedes­sen splitten, meer kan ik niet doen’

6:57 Max Verstappen klonk in het eerste deel van de race nog wat vinnig over de gekozen strategie van het team, maar was na afloop van de Grand Prix van Spanje realistisch en optimistisch. Het ‘splitten’ van de Mercedessen, dat was het goede nieuws van de dag. De tweede plek was het maximaal haalbare resultaat.