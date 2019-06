Racetalenten met F1-ambities kunnen scoren op training

Om te mogen debuteren in de Formule 1 hebben kandidaten minimaal 40 punten nodig om een superlicentie te bemachtigen. Zij moeten in drie jaar tijd in andere raceklassen die score halen. Vanaf 2020 kan dat dus ook in de Formule 1 tijdens de vrije trainingen op vrijdag.



Voor deelname aan de vrije oefensessies in de Formule 1 dient een rijder over minimaal 25 punten op zijn superlicentie (in opbouw) te beschikken. Per Grand Prix kunnen de coureurs volgend jaar één punt toevoegen aan hun totaal, mits ze minimaal 100 kilometer per uur hebben gereden, zonder strafpunten. In drie jaar tijd kunnen de beoogde Formule 1-coureurs op deze manier maximaal 10 punten toevoegen aan hun superlicentiebewijs.



In de nieuwe raceklasse voor vrouwen, W Series, zullen in 2020 ook punten voor de superlicentie te verdienen zijn.