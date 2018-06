Pubquizzen bij McLaren

Door Rik Spekenbrink



Op het asfalt doen ze het wederom niet al te best, voorzichtig uitgedrukt. Maar daarbuiten is McLaren één van de leukste teams in de Formule 1. Ze organiseren tijdens een grand prix-weekeinde regelmatig evenementen voor pers en de deur staat er altijd open, of het nu voor scrambled eggs met bacon in de ochtend is of voor een drankje na het werk. En iedereen is er even vriendelijk.



Gisteravond had McLaren de media uit Zuid-Amerika, Spanje en Nederland uitgenodigd voor een pubquiz in hun hospitalityruimte aan de Red Bull Ring. ,,Tot voor kort deden we het met de pers uit één land, maar omdat er steeds minder journalisten komen, combineren we nu landen”, legde perschef Silvia, voor de gelegenheid gekleed in een nogal markante Dirndl-jurk, uit.



De quiz was volgens de gastheer op verzoek van de Duitsers en Belgen, die eerder te gast waren, eenvoudiger gemaakt. Daar merkten we in de eerste ronde niets van. Met collega’s André, Ivo en Louis vormden we team ‘Zak Orange’, een niet zo ingewikkeld grapje verwijzend naar McLarens teambaas Zak Brown, maar het bonuspunt voor meest originele teamnaam ging al aan onze neus voorbij.



Volledig scherm McLaren-teambaas Zak Brown, naar wie het Nederlandse pubquizteam 'Zak Orange' werd vernoemd. © Getty Images

En na ronde 1 leken we kansloos. Vijf foto’s van vijf coureurs uit vijf decennia, wie is wie? Maar ja, van Ralf Schumacher was precies een wang, een oog en een oor te zien. En hoe herken je Nigel Mansell zonder snor? Ik had mijn teammaats al gewaarschuwd: aan mij (slecht geheugen, matig historisch besef) heb je sowieso weinig. Na een dramatische filmronde schoven we al langzaam richting de bar, maar toen kwam ronde 3: muziek. R.E.M., Lady Gaga, Gloria Gaynor, we hadden aan één toon genoeg. Ineens gingen we aan kop, en na de circuitronde (bizar, herken op een klein fotootje een circuit aan de schaduw van een boom of een gele lijn op het asfalt…, dank collega’s!) en de algemene sportronde hadden we zowaar gewonnen. Daar draaide het niet om, maar de mannetjes van de pers zijn natuurlijk wel fanatiek. Winnen van de Ziggo-equipe was prettig, zelfs met een ‘spiekende’ Jack Plooij bleef het podium daar uit zicht.



Enfin, waar je vaak ziet dat teams, atleten en bonden in zware tijden een schild om zich heen bouwen laat McLaren zien hoe het ook kan. Ook al zit het tegen, van een avondje lol maken wordt niemand slechter.