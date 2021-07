Primeur in Formule 1: wat betekent sprintrace op Silverstone voor Verstappen en co?

,,Ik hoop natuurlijk dat ik met 29 punten uit dit raceweekeinde kom”, zei Max Verstappen eerder deze week in een interview met het Engelse Sky Sports. En hij keek er bloedserieus bij. Het was ook geen opmerking van een streberige brugklasser die een 10 heeft gehaald voor Engels en de volgende keer een 11 wil, wetende dat dat niet kan. Nee, waar voor Verstappen de perfecte race tot de Grand Prix Oostenrijk van ruim 1,5 week geleden 26 punten kon opleveren, liggen er dit weekeinde daadwerkelijk drie meer voor het oprapen.

Waarom? Vanwege de introductie van de sprintrace. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 wordt er een extra wedstrijd toegevoegd aan een Grand Prix. Een korte wedstrijd welteverstaan, die op het circuit van Silverstone voor meer spanning en spektakel moet zorgen. De sprintrace is tegelijkertijd een race om punten voor het wereldkampioenschap én een strijd om pole position voor de klassieke wedstrijd op zondag.

Die sprintrace is in feite een flink ingekorte Grand Prix. De wedstrijd duurt 100 kilometer, wat op Silverstone neerkomt op 17 ronden. Tijdens de race mogen de coureurs zelf bepalen of ze een pitstop willen maken of niet. De winnaar van de sprintrace krijgt drie WK-punten, de runner-up verdient twee punten en de nummer drie krijgt er één. Tegelijkertijd is de uitslag van de sprintrace ook de startvolgorde voor de traditionele Grand Prix van zondag. Er staat dus nogal wat op het spel tijdens dit nieuwe zaterdagonderdeel.

Minder beperkende technische regels

En dat zorgt behalve voor extra spanning óók voor veranderingen op technisch vlak. Het bandenreglement is namelijk aangepast. Tijdens de kwalificatie op vrijdag rijden alle coureurs op zachte banden. Tijdens de sprintrace en de Grand Prix mogen ze vervolgens zelf kiezen op welke bandensoort ze starten, waar het normaal gesproken verplicht is om aan een Grand Prix te beginnen met de banden waarmee de coureurs het tweede gedeelte van de kwalificatie hebben afgesloten.

Met het toevoegen van de sprintrace, krijgen de coureurs dus minder beperkende technische regels opgelegd. Ze worden vrijer gelaten in het bepalen van hun strategie in de jacht op zo veel mogelijk punten.

En daar gaat de leider in het wereldkampioenschap maar al te graag mee aan de slag. Voor de veeleisende Verstappen is het ook lekker dat het op Silverstone nóg een stap beter kan dan tot anderhalve week geleden het geval was. In Oostenrijk reed hij voor het eerst in zijn carrière de perfecte race. Door te winnen én de snelste raceronde te rijden, pakte hij 26 punten. In Engeland wil hij een 11. En dat kan nog ook.