‘Pole nodig om te winnen’

,,Vol voor de winst hier, dat gaat wel moeilijk worden. Want in Monaco waren de motorische verschillen nog wat kleiner. Ook voor poleposition gaan, wordt lastig. Maar ik denk wel dat we heel dichtbij zitten’‘, zo voorspelt de Limburger, die beseft dat een uitmuntend rondje op zaterdag zomaar allesbepalend kan zijn voor het verdere verloop van zijn weekend.



De eerste startrij heeft hij normaal nodig om te winnen, zo weet hij. ,,Of er moeten heel veel dingen in de race misgaan, maar normaal gesproken moet ik hier absoluut eerste staan'', aldus Verstappen. ,,Zelfs tweede wordt al een lastig verhaal.''