Podcast | ‘Red Bull en Max Verstappen laten zien dat ze er weer klaar voor zijn’

Drie dagen testen in Bahrein. Wat heeft het Schouten geleerd? Wat was het moment van deze drie dagen? ,,Die laatste dertig minuten van Max. Daar zat je op te wachten. Iemand die echt even gas geeft en laat zien hoe het zit. En ik zat tegelijkertijd te denken waarom zou je het doen? Ik denk toch dat je de concurrentie even wilt laten zien wat je allemaal kan. Ik vind dat wel mooi.”

Verder bespreken ze nog tal van zaken. Is Ferrari echt zo goed als ze nu doen voorkomen? Wat gaan de teams de komende dagen doen op weg naar de seizoenstart? Hoe was de start van Formule 1 bij ViaPlay? En het nieuwe seizoen Drive to Survive. Bovendien is er weer een prijsvraag.



Pitstop is er vanaf vandaag iedere zondag!