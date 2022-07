Podcast | ‘Na afloop sprak Leclerc een hele tijd met Verstappen’

Het verhaal van het weekend was natuurlijk de crash van de Chinees Zhou in de eerste ronde. Schouten: ,,Ik dacht bij het zien van de beelden van Zhou: als dat maar goed afloopt. Maar al vrij snel kwam Alfa Romeo met het bericht dat hij oké was en wat later werd dat bevestigd door de artsen. Het is een wonder dat Zhou er heelhuids is uit gekomen. Ze gaan hier bij de F1 ook weer van leren, reken daar maar op. Want naast geld verdienen is veiligheid hét thema voor de sport.’”